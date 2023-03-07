Подмосковье 07 марта 2023, 14:55 Вебинар по вопросам поддержки экспорта проведут в Подмосковье 14 марта Unsplash

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Минсельхозпрод Подмосковья проведет вебинар по вопросам государственной поддержки экспортеров. Мероприятие начнется 14 марта в 11:00.

Участником вебинара станет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Заявленная тема включения — «Новые реалии: господдержка экспортно ориентированных компаний Подмосковья в 2023 году».

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На вебинаре обсудят правила предоставления субсидий подмосковным производителям и другие меры поддержки экспорта на федеральном и региональном уровнях. Речь пойдет также об участии в международных выставках.

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Для участия в вебинаре нужно зарегистрироваться. Ссылка для подключения к трансляции будет направлена на указанный адрес электронной почты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе.