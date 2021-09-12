Вебинар по субсидиям для предпринимателей пройдет в Подмосковье

Подмосковный Мининвест проведет вебинар для предпринимателей, его основной темой станет возмещение затрат на услуги маркетплейсов. Мероприятие пройдет 13 сентября в 15:00.

На данный момент в Мининвесте Подмосковья продолжается прием заявок на субсидию, которая выдается за размещение своих продуктов на маркетплейсах. Именно этому будет посвящена основная часть вебинара.

Участникам подробно расскажут о том, кто может претендовать на выплату, на какие именно расходы ее можно будет потратить. Предприниматели из Московской области узнают, какой объем субсидии может быть предоставлен и что нужно сделать, чтобы принять участие в этой программе.

Обсуждаться будут и другие вопросы, которые касаются поддержки бизнесменов в Подмосковье. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

Также в Подмосковье проходит конкурс среди предпринимателей на «Лучший социальный проект года». Бизнесмены, которые действуют в данной сфере, уже могут подать заявку в Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.