Подмосковье 19 апреля 2023, 17:05 Вебинар по развитию речи пройдет для педагогов Подмосковья 20 апреля АСОУ

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Методический вебинар проведут для педагогов Московской области. Мероприятие состоится в онлайн-формате 20 апреля.

«На базе Академии социального управления состоится региональный методический вебинар „Преемственность в работе по развитию речи групп компенсирующей направленности для детей с ТНР и общеобразовательных классов начальной школы в условиях единого образовательного пространства“ для педагогов и сотрудников общеобразовательных учреждений Подмосковья», — уточнили в министерстве образования региона.

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Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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