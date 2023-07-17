Подмосковье 17 июля 2023, 14:42 Вебинар по расторжению договоров в одностороннем порядке проведут для предпринимателей Подмосковья 20 июля Unsplash

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Предпринимателей Подмосковья приглашают на вебинар «Изменение и расторжение договора в одностороннем порядке». Встреча пройдет 20 июля в 12:00.

На вебинаре адвокат и преподаватель МГЮА имени Кутафина Светлана Серебренникова расскажет об основаниях одностороннего отказа, которые можно предусмотреть в договоре, порядке одностороннего расторжения договора и многом другом.

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Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям.

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