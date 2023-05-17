Подмосковье 17 мая 2023, 13:50 Вебинар по противодействию незаконному обороту промышленности пройдет в Подмосковье 1 июня

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Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленности (ННЦК) проведет семинары-совещания. Один из них состоится в Московской области в режиме ВКС 1 июня.

Мероприятие проведут в онлайн-формате на платформе «Вебинар-ру». Начало в 11:00.

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Тема мероприятия — «Противодействие незаконному обороту промышленной продукции: региональный аспект». Мероприятие проведут при поддержке Министертсва промышленности РФ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и других ведомств.

В вебинаре смогут поучаствовать представители соответствующих комиссий, руководители рабочих групп, специалисты органов исполнительной власти, контрольно-надзорных ведомств и правоохранительных органов и других.

Во время семинаров-совещаний их участники оценят эффективность комиссий по противодействую незаконного оборота промышленной продукции, результаты правоприменительной практики и другие вопросы.

Спикерами выступят зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, замначальника отдела анализа и формирования госполитики в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Екатерина Румянцева и другие.

Мероприятие продлится два часа. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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