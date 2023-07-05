05 июля 2023, 15:36
Вебинар по оформлению природоохранной документации пройдет в Подмосковье 12 июля
Ежегодная конференция-вебинар «Экологическая документация предприятий агропромышленного комплекса» пройдет в Подмосковье 12 июля с 10:00 до 14:00. На мероприятии предприятиям АПК расскажут об оформлении природоохранной документации.
«На конференции сельхозпроизводители узнают об актуальных требованиях и изменениях в законодательстве об охране окружающей среды, а также смогут задать вопросы экспертам в сфере экологии и уточнить необходимые нюансы», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
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На вебинаре также поднимут вопросы законодательного регулирования побочных продуктов животноводства и вторичных материальных ресурсов, а также обсудят возможности инструментальной лаборатории при проведении исследований природных компонентов.
Вебинар организован при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Регистрация на конференцию доступна по ссылке.
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Сельское хозяйство
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