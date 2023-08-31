Подмосковье 31 августа 2023, 18:52 Вебинар по актуальным проблемам при увольнении работников прошел в Подмосковье Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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По инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимира Головнева и Адвокатской палаты прошло онлайн-занятие для владельцев и руководителей фирм на тему современных проблем при расторжении трудовых договоров.

Эксперт Валерия Аршинова рассказала о тенденциях, проблемах и ответственности нанимателей при увольнении сотрудников.

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Она представила слушателям ключевые документы, которыми должен руководствоваться работодатель при расторжении договора с подчиненными, и поделилась судебной практикой, разобрав на конкретных примерах особенности прекращения трудовых отношений.

По словам спикера, лучшей подготовкой к проверке и способом избежать ответственности служат контрольные списки Государственной инспекции труда.

С презентацией вебинара можно ознакомиться на сайте уполномоченного в разделе «Правовое просвещение» по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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