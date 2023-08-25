Подмосковье 25 августа 2023, 15:18 Вебинар об участии в зарубежных выставках пройдет для предпринимателей Подмосковья 30 августа Фото: unsplash.com

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В Московской области для компаний проведут вебинар на тему «Участие в зарубежных мероприятиях». Он пройдет 30 августа в 11:00. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

Мероприятие организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона.

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«В ходе вебинара участникам расскажут, как избежать распространенных ошибок при подготовке к выставке, спрогнозировать и оценить эффективность участия, сэкономить средства и правильно оформить стенд, а также превратить его посетителей в потенциальных клиентов компании», — уточнили в ведомстве.

Вебинар проведет руководитель ООО «АВ-ШОУ» Антон Вазимов. Записаться можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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