Подмосковье 19 января 2023, 16:29 Вебинар об участии в госзакупках проведут для предпринимателей Подмосковья 24 января

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Бесплатный вебинар для предпринимателей пройдет 24 января при поддержке центра «Мой бизнес». На нем расскажут об участии в госзакупках.

Эксперты научат владельцев бизнеса участвовать в гоззакупках — расскажут о распространенных ошибках, успешной аналитике и механизмах торгов. Участники смогут задать интересующие вопросы. Спикером мероприятия станет эксперт компании «Контур.Торги» Василий Данильчик.

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Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

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