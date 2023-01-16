Подмосковье 16 января 2023, 14:31 Вебинар об онлайн-услугах в градостроительстве пройдет в Подмосковье 17 января

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Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области проведет вебинар по вопросам получения услуг в электронном виде 17 января. Мероприятие начнется в 15:00.

«Каждый желающий сможет задать вопрос о подаче электронного заявления через портал госуслуг, срокам, перечню обязательных документов и требованиям к ним», — сообщил министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

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Для участия в вебинаре понадобится регистрация, которую можно пройти уже сейчас.

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В эфире будут рассматриваться вопросы выдачи ордеров на право земляных работ, согласования перепланировки жилого помещения, выдачи порубочного билета, установки информационных конструкций и другие.

Подключение и трансляция вебинара будут возможны только с использованием компьютера и браузера Google Chrome.