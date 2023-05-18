18 мая 2023, 13:44
Вебинар об информационной безопасности детей с ОВЗ состоялся в Подмосковье
В Московской области прошел вебинар на тему «Психологические аспекты информационной безопасности детей с ОВЗ и инвалидностью в Интернет-среде для педагогов и психологов образовательных организаций». Его организовал научно-методический центр сопровождения обучения детей с ОВЗ АСОУ, сообщили в министерстве образования региона.
Посмотреть вебинар можно по ссылке.
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«В рамках вебинара рассматривались вопросы влияния информационных технологий на формирование личностных особенностей детей и подростков, психологические аспекты информационной безопасности в Интернет-среде», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что 2023 год объявили Годом педагога и наставника.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что тысячи детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях бесплатно. Вместе с ними путевки получат ребята из малообеспеченных семей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
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