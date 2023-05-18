Подмосковье 18 мая 2023, 13:44 Вебинар об информационной безопасности детей с ОВЗ состоялся в Подмосковье

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В Московской области прошел вебинар на тему «Психологические аспекты информационной безопасности детей с ОВЗ и инвалидностью в Интернет-среде для педагогов и психологов образовательных организаций». Его организовал научно-методический центр сопровождения обучения детей с ОВЗ АСОУ, сообщили в министерстве образования региона.

Посмотреть вебинар можно по ссылке.

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«В рамках вебинара рассматривались вопросы влияния информационных технологий на формирование личностных особенностей детей и подростков, психологические аспекты информационной безопасности в Интернет-среде», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что 2023 год объявили Годом педагога и наставника.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что тысячи детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях бесплатно. Вместе с ними путевки получат ребята из малообеспеченных семей.

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