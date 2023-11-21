Подмосковье 21 ноября 2023, 11:18 Вебинар об экспортной электронной торговле пройдет в Подмосковье 7 декабря

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Онлайн-конференция об экспортной электронной торговле пройдет в Подмосковье 7 декабря. На ней предпринимателям расскажут о том, как расширить рынок продаж при помощи интернет-площадок.

Как рассказал глава Минсельзохпрода Подмосковья Владислав Мурашов, сейчас объем доля онлайн-торговли в регионе составляет 10%, а для многих производителей интернет-площадки являются главным каналом сбыта.

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«На конференции участникам расскажут о современных методах и практиках интернет-торговли с целью расширения рынка продаж российской продукции. Также участники узнают о применении нейросетей при работе онлайн и об экспорте через маркетплейсы. Предприниматели смогут обменяться собственным опытом и услышать экспертное мнение от экспортеров», — сказал он.

На конференции предпринимателям расскажут о принципах международного продвижения, особенностях маркетинга в Китае, а также о межкультурной коммуникации и искусстве переговоров. Спикерами станут представители Ozon, «Вайлдберриз», «СберОбразование» и других компаний.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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