21 ноября 2023, 11:18
Вебинар об экспортной электронной торговле пройдет в Подмосковье 7 декабря
Онлайн-конференция об экспортной электронной торговле пройдет в Подмосковье 7 декабря. На ней предпринимателям расскажут о том, как расширить рынок продаж при помощи интернет-площадок.
Как рассказал глава Минсельзохпрода Подмосковья Владислав Мурашов, сейчас объем доля онлайн-торговли в регионе составляет 10%, а для многих производителей интернет-площадки являются главным каналом сбыта.
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«На конференции участникам расскажут о современных методах и практиках интернет-торговли с целью расширения рынка продаж российской продукции. Также участники узнают о применении нейросетей при работе онлайн и об экспорте через маркетплейсы. Предприниматели смогут обменяться собственным опытом и услышать экспертное мнение от экспортеров», — сказал он.
На конференции предпринимателям расскажут о принципах международного продвижения, особенностях маркетинга в Китае, а также о межкультурной коммуникации и искусстве переговоров. Спикерами станут представители Ozon, «Вайлдберриз», «СберОбразование» и других компаний.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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