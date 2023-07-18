Подмосковье 18 июля 2023, 14:21 Вебинар об экспорте в Саудовскую Аравию пройдет для предпринимателей Подмосковья 19 июля Unsplash

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Бесплатный вебинар для предпринимателей об экспорте в Саудовскую Аравию пройдет в Подмосковье 19 июля. На нем расскажут об особенностях ведения бизнеса за рубежом.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, мероприятие пройдет в онлайн-формате. Ссылку на участие направят после прохождения регистрации.

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Спикером встречи станет генеральный директор компании FOM Trading Company LLC Wael Barish.Предпринимателям расскажут об особенностях ведения бизнеса в Саудовской Аравии, о культурных различиях, этикете и традициях страны.

Регистрация будет открыта до 13:00 19 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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