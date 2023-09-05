05 сентября 2023, 14:21
Вебинар о выходе из кризисных ситуаций прошел для сотрудников семейного центра «Доверие» в Подмосковье
Специалисты семейного центра «Доверие» в Московской области поучаствовали в вебинаре. Его посвятили конкурсу «Территории тепла» и теме кризисных ситуаций в семье. Открытый конкурс проводит благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, сообщили в министерстве социального развития региона.
«Вебинар направлен на поддержку и развитие услуг и технологий в 14 регионах РФ по оказанию помощи: семьям в кризисной ситуации с детьми в возрасте до четырёх лет; детям до четырех лет, которые остались без попечения родителей», — уточнили в ведомстве.
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Благодаря подобным мероприятиям увеличиваетсячисло и доступность услуг, направленных на поддержку семей с детьми в возрасте до четырех лет.
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Кризис
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