Подмосковье 09 июня 2023, 11:25 Вебинар о воспитании трудолюбия у школьников прошел для педагогов и родителей в Подмосковье АСОУ

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В Подмосковье для учителей и родителей прошел вебинар «Воспитание трудолюбия у современных дошкольников». Мероприятие прошло на базе Академии социального образования. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«Были даны рекомендации для практического применения: методические рекомендации для педагогов и родителей по эффективному использованию в педагогической деятельности сказки» — добавили в пресс-службе.

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Все желающие могут посмотреть запись вебинара по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей. Средний уровень доплат составит от пяти до 53 тысяч рублей. По словам главы региона, это важная мотивация.

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