Подмосковье 23 мая 2023, 11:35 Вебинар о товарных знаках пройдет для предпринимателей Подмосковья 30 мая Unsplash

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Производителей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар «Товарные знаки — что нужно знать каждому предпринимателю», который пройдет 30 мая, в 11:00. Мероприятие состоится при поддержке центра «Мой бизнес».

На вебинаре выступят генеральный директор компании «ПроБренд» Александр Воронов и главный специалист Регионального центра инжиниринга Подмосковья Юлия Рыжова. Предпринимателям расскажут про товарные знаки и их разновидности, объяснят, зачем они нужны и как их зарегистрировать с поддержкой государства.

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Записаться на бесплатный вебинар можно до 10:00 30 мая по ссылке.

О других программах для бизнеса можно узнать на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.