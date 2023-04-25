Подмосковье 25 апреля 2023, 17:22 Вебинар о сложных случаях решения конфликтов в школах пройдет для учителей Подмосковья 26 апреля АСОУ

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Научно-практический вебинар «Обсуждаем сложные случаи в практике школьной службы медиации» пройдет для учителей Подмосковья 26 апреля. Его проведет академия социального управления.

На вебинар приглашают руководящих и педагогических работников образовательных учреждений Подмосковья. На нем рассмотрят специфику сложных случаев в работе служб медиации и способы их решения.

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Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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