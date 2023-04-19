Подмосковье 19 апреля 2023, 12:57 Вебинар о сертификации товаров пройдет для предпринимателей Подмосковья 20 апреля

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Бесплатный вебинар о правилах сертификации товаров пройдет для представителей малого и среднего бизнеса 20 апреля. Мероприятие начнется в 11:00.

Вебинар пройдет при поддержке центра «Мой бизнес». Спикерами выступят руководитель Сертификационного бюро Михаил Соколов и директор регионального центра инжиниринга.

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На встрече участники узнают, на какие товары требуется сертификация, а также о декларациях, отказных письмах и штрафах за отсутствие сертификата. Кроме того, предпринимателям расскажут о том, как провести сертификацию продукции с господдержкой до 70% от стоимости.

Чтобы стать участником вебинара, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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