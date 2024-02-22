Подмосковье 22 февраля 2024, 16:51 Вебинар о сертификации товаров на маркетплейсах пройдет для предпринимателей Подмосковья Источник фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Бесплатный вебинар «Сертификация продукции для маркетплейсов в 2024 году» пройдет 29 февраля. Предпринимателям Московской области расскажут обо всех нюансах торговли на популярных интернет-площадках.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, участники вебинара узнают о сертификатах, декларациях, отказных письмах и штрафах, а также что можно продавать на маркетплейсах и как получить господдержку до 90% от стоимости.

Реклама

Проведут занятие руководитель аккредитованного органа по сертификации «Сертификация продукции» Михаил Соколов и руководитель Регионального центра инжиниринга Московской области Мария Садыкова.

Зарегистрироваться на онлайн урок можно до 10:00 29 февраля, трансляция начнется в 11:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».