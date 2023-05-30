30 мая 2023, 11:40
Вебинар о регистрации ИП пройдет для предпринимателей Подмосковья 31 мая
Бесплатный вебинар по вопросам предпринимательства пройдет в Подмосковье 31 мая. На нем участникам расскажут о том, как зарегистрировать ИП, платить налоги и страховые взносы, а также о подачи отчетности.
Мероприятие пройдет при поддержке центра «Мой бизнес». Спикером станет социальный предприниматель и председатель Комитета по социальному предпринимательству Марина Давыдова. Она также расскажет о мерах поддержки, которые работают в регионе.
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Присоединиться ко встрече можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Поддержка предпринимателей в Московской области
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