Подмосковье 08 февраля 2023, 13:08 Вебинар о размещении уличных торговых точек в Подмосковье пройдет для производителей 9 февраля

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Производителям продукции Московской области расскажут, как подавать заявки на размещение торговых ларьков онлайн. Вебинар проведут представители Минсельхозпрода 9 февраля в 11:00.

«Подать заявку для размещения мобильного объекта можно онлайн, через портал „Госуслуги Московской области“. Это удобно и быстро», — сообщил курирующий торговлю замминистра Кирилл Григорьев.

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В Московской области в автолавках, фудтраках и тележках активно продают мясные продукты, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, мороженое, сладкую вату, хот-доги, мед и другую продукцию пчеловодства.

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Подать заявку на размещение такого ларька можно через портал «Госуслуги Московской области» в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса». Для этого нужна учетная запись ЕСИА. Результат придет в личный кабинет предпринимателя.

Торговую точку на утвержденной схеме можно установить в течение недели, а если это место новое, то за 18 дней.

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