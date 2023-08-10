Подмосковье 10 августа 2023, 13:30 Вебинар о противодействии коррупции в госзаказах прошел в Подмосковье Unsplash

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В Подмосковье состоялся вебинар для бизнесменов на тему противодействий коррупции в сфере госзаказа. В качестве спикера на мероприятии выступил руководитель экспертной комиссии при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области при уголовном преследовании Антон Быков.

Вебинар инициировал подмосковный бизнес-омбудсмен Владимир Головнев совместно с региональной адвокатской палатой. Участникам мероприятия рассказали о понятиях и видах коррупционных преступлений в сфере госзаказа, незаконных действиях при подготовке закупки, исполнении госконтракта и конкурсных процедурах.

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Особое внимание спикер уделил конкуренции в экономике, а также административной и уголовной ответственности за действия по ее ограничению путем применения картеля и прочих мошеннических схем. Кроме того, для участников вебинара подробно разобрали статьи 135 Федерального закона «О защите конкуренции», который определяет организационные и правовые основы защиты соперничества.

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