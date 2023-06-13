Подмосковье 13 июня 2023, 11:26 Вебинар о промышленном дизайне пройдет для предпринимателей Подмосковья 16 июня

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Центр «Мой бизнес» Подмосковья проведет бесплатный вебинар для предпринимателей 16 июня в 11:00. Мероприятие подготовили совместно с экспертами в области разработки конструкторской документации, реверс-инжиниринга и промышленного дизайна. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

Предпринимателям расскажут об инструментах проектирования и дизайне изделий, а также о возможностях обратного инжиниринга. Зарегистрироваться на вебинар можно до 10:30 16 июня по ссылке.

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Спикерами выступят эксперт конструкторского бюро inCAD Людмила Михалькова, руководитель студии промышленного дизайна FORMA Дмитрий Мареев и главный специалист Регионального центра инжиниринга Московской области Елена Марина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. На данном этапе он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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