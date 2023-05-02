Подмосковье 02 мая 2023, 17:23 Вебинар о профориентации школьников пройдет для педагогов Подмосковья 16 мая АСОУ

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Вебинар «Система сопровождения профессионального самоопределения обучающихся: слагаемые успеха» пройдет на базе Академии социального образования в Подмосковье 16 мая. Его смогут посетить педагоги и сотрудники образовательных учреждений.

Как рассказали в Минобразовании, на вебинаре учителя поделятся опытом профессионального самоопределения учащихся. Они расскажут о своей работе заместителям руководителей по воспитательной работе, советникам директоров и педагогам дополнительного образования.

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Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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