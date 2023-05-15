Подмосковье 15 мая 2023, 10:48 Вебинар о продажах на «Яндекс. Маркете» пройдет для предпринимателей в Подмосковье

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Предпринимателей Подмосковья приглашают на онлайн-вебинар «Как разместить товары и получить свои первые продажи на „Яндекс. Маркете“». Мероприятие пройдет 17 мая в 11:00. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Образовательная программа организована при поддержке центра «Мой бизнес». Менеджер по обучению и развитию «Яндекс.Маркета» Ольга Караим расскажет, как начать продавать товары на маркетплейсе частному лицу или компании, а также поделится инструментами продвижения и другими особенностями работы на платформе. Участники смогут задать эксперту все интересующие вопросы.

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Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться до 16 мая по ссылке.

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