Подмосковье 09 апреля 2024, 15:10 Вебинар о приеме подростков на работу провели для предпринимателей Подмосковья Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Вебинар о приеме на работу несовершеннолетних провели для подмосковных предпринимателей. На нем рассказали о нормах и правилах найма подростков.

Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья, вебинар провела адвокат коллегии адвокатов «Sed Lex» Валерия Аршинова. Она рассказала, что подростки от 14 до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 - не более 35 часов. Им разрешен легкий труд, не вредный для здоровья. Для этого несовершеннолетний должен пройти медосмотр, предоставить трудовую книжку, паспорт, СНИЛС, согласие родителей и документы об образовании.

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Презентация вебинара доступна по ссылке.

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