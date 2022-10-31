Вебинар о правилах очистки крыш зимой прошел для коммунальщиков Подмосковья | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 16:53 Вебинар о правилах очистки крыш зимой прошел для коммунальщиков Подмосковья

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Госжилинспекция Подмосковья провела обучающий вебинар для работников коммунальных служб. Им напомнили правила содержания крыш зимой. На занятии присутствовали свыше 200 человек, сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Главные составляющие содержания крыш в холода — предотвращение появления сосулек и чистка снега. При этом важно следить за безопасностью прохожих и кровельщиков.

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Спикер вебинара, замруководителя ГЖИ Сергей Молин добавил, что важно также обращать внимание на особенности конкретных крыш. Так, на скатных кровлях нельзя допускать накопления снега толще 30 сантиметров, а на плоских последствия осадков убирают только с навесов.

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Он добавил, что любые повреждения крыш должны оперативно устраняться, а снег можно сбрасывать на тротуар только в светлое время суток. Важную роль в этих работах играет температурно-влажностный режим.

«Проведение работ по температурно-влажностному режиму поможет сократить теплопотери дома, убережет перекрытия от конденсата и сосулек, снизит затраты на отопление и эксплуатацию многоквартирного дома и в конечном счете продлит срок службы всех его конструкций», — отметила Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что справляться с задачами по капитальному ремонту многоэтажек в Московской области помогает комплексный подход. По его словам, это позволяет менять не только кровлю или коммуникации внутри, но и фасады.