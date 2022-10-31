Вебинар о правилах очистки крыш зимой прошел для коммунальщиков Подмосковья | 360°

31 октября 2022, 16:53
Вебинар о правилах очистки крыш зимой прошел для коммунальщиков Подмосковья
Госжилинспекция Подмосковья провела обучающий вебинар для работников коммунальных служб. Им напомнили правила содержания крыш зимой. На занятии присутствовали свыше 200 человек, сообщила глава ведомства Ольга Федина.
Главные составляющие содержания крыш в холода — предотвращение появления сосулек и чистка снега. При этом важно следить за безопасностью прохожих и кровельщиков.
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Спикер вебинара, замруководителя ГЖИ Сергей Молин добавил, что важно также обращать внимание на особенности конкретных крыш. Так, на скатных кровлях нельзя допускать накопления снега толще 30 сантиметров, а на плоских последствия осадков убирают только с навесов.
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Он добавил, что любые повреждения крыш должны оперативно устраняться, а снег можно сбрасывать на тротуар только в светлое время суток. Важную роль в этих работах играет температурно-влажностный режим.
«Проведение работ по температурно-влажностному режиму поможет сократить теплопотери дома, убережет перекрытия от конденсата и сосулек, снизит затраты на отопление и эксплуатацию многоквартирного дома и в конечном счете продлит срок службы всех его конструкций», — отметила Ольга Федина.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что справляться с задачами по капитальному ремонту многоэтажек в Московской области помогает комплексный подход. По его словам, это позволяет менять не только кровлю или коммуникации внутри, но и фасады.
ЖКХ
Госжилинспекция Подмосковья
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