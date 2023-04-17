Подмосковье 17 апреля 2023, 11:51 Вебинар о повышении оборачиваемости капитала пройдет для предпринимателей Подмосковья 19 апреля

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Вебинар «Факторинг и продукты Commercial finance» пройдет для предпринимателей Подмосковья 19 апреля. Участникам расскажут о том, как привлечь кредитные средства и повысить оборачиваемость капитала.

Предприниматели узнают, как обернуть отсрочку оплаты покупателем в свою пользу, а также о новых видах финансирования.

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Мероприятие организует центр «Мой бизнес». Спикерами станут представители компании «ФАКТОРинг ПРО».

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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