17 апреля 2023, 11:51
Вебинар о повышении оборачиваемости капитала пройдет для предпринимателей Подмосковья 19 апреля
Вебинар «Факторинг и продукты Commercial finance» пройдет для предпринимателей Подмосковья 19 апреля. Участникам расскажут о том, как привлечь кредитные средства и повысить оборачиваемость капитала.
Предприниматели узнают, как обернуть отсрочку оплаты покупателем в свою пользу, а также о новых видах финансирования.
Реклама
Мероприятие организует центр «Мой бизнес». Спикерами станут представители компании «ФАКТОРинг ПРО».
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Поддержка предпринимателей в Московской области
Реклама
Реклама