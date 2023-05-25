Подмосковье 25 мая 2023, 10:29 Вебинар о получении архивных услуг пройдет в Подмосковье 30 мая Фото: Архивный отдел г.о. Талдом

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Онлайн-вебинар по вопросам получения справок и выписок из архивов пройдет в Подмосковье 30 мая. Его проведет Мингосуправления региона.

Как рассказали в ведомстве, на вебинаре расскажут о получении архивных услуг онлайн. Это позволяет быстро и удобно запрашивать информацию.

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«Направить запрос в подмосковные архивы можно с помощью комплексной услуги на регпортале. Она заработала в марте 2023 года. За это время ей воспользовались более 8,1 тысячи раз», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Участники вебинара смогут задать вопросы о правилах подачи заявлений в электронном виде, заполнении онлайн-форм и многие другие. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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