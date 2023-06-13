Подмосковье 13 июня 2023, 15:44 Вебинар о подготовке жилых домов к зиме прошел для коммунальщиков в Подмосковье Вебинар 1 / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция провела для коммунальщиков Московской области обучающий вебинар по подготовке многоквартирных домов к зиме. Об этом сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

К 15 сентября все 53 724 многоквартирных дома региона должны иметь паспорта готовности к зимнему периоду.

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Замруководителя Госжилинспекции Московской области Сергей Молин рассказал, что подписать паспорт готовности обязательно должны представители управляющей и специализированных организаций, органа местного самоуправления, а также совета многоквартирного дома.

О готовности дома можно судить по контрольно-измерительным приборам, котельным и инженерному оборудованию зданий, техническому состоянию и работоспособности противопожарного оборудования и другим параметрам.

В каждом доме до зимы отремонтируют стены, крыши, фасады, перекрытия, окна, двери, доводчики, газо- и дымоходы, системы тепло-, электро- и водоснабжения, проведут гидроизоляцию фундаментов, лестничных клеток, подвалов и чердаков, утеплят трубопроводы, наружные водоразборные краны и колонки и проведут другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

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