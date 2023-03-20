Подмосковье 20 марта 2023, 11:38 Вебинар о подготовке жилых домов к следующей зиме прошел для коммунальщиков в Подмосковье ГЖИ МО

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Госжилинспекция Московской области провела вебинар для коммунальных служб по подготовке домов к следующей зиме. На мероприятии обсудили алгоритм подготовки МКД к отопительному сезону.

«Секрет успешной подготовки к зиме — это четкое выполнение трех этапов: выявления повреждений на осмотрах, планирования ремонта, и собственно ремонта», — подчеркнула руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина.

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До 30 апреля органы местного самоуправления должны направить в ведомство сводный план-график проведения необходимых ремонтных работ в жилых домах. Для этого управляющие компании проведут осмотры и сформируют список первостепенных задач.

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На вебинаре ответственные организации ознакомились с полным перечнем необходимых работ. Так, например, к 15 сентября во всех домах Московской области должны быть подготовлены инженерные коммуникации, включая промывку систем и элементов, влияющих на температурно-влажностный режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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