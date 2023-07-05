Подмосковье 05 июля 2023, 13:08 Вебинар о поддержке от Фонда развития инициатив пройдет для предпринимателей Подмосковья 12 июля

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Бесплатный вебинар о программах Фонда содействия инновациям пройдет для предпринимателей Подмосковья 12 июля. Им расскажут о мерах поддержки и получении грантов.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, мероприятие проведут по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Участникам расскажут об особенностях программ финансирования, формировании конкурсной документации и мерах поддержки центра «Мой бизнес».

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Спикерами станут генеральный директор компании «Айрин Дубна» Роман Ануфриев и главный специалист регионального центра инжиниринга Подмосковья Елена Марина.

Для участия в мероприятии нужно пройти регистрацию по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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