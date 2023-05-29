Подмосковье 29 мая 2023, 11:54 Вебинар о поддержке детей с ОВЗ прошел для учителей в Подмосковье

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Академия социального управления провела вебинар на тему организации психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Его посетили учителя и сотрудники образовательных организаций Подмосковья.

Как рассказали в Минобразовании, на мероприятии обсудили актуальные вопросы обследования и диагностики детей с ОВЗ и инвалидностью, помощь им путем арт-терапии и организацию работы педагога-психолога.

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Посмотреть запись вебинара можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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