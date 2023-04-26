Подмосковье 26 апреля 2023, 16:57 Вебинар о налоговых проверках прошел для предпринимателей в Подмосковье Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Обучающий вебинар для собственников и руководителей бизнеса по теме «Оспаривание результатов налоговых проверок» состоялся в Подмосковье. Мероприятие прошло по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева и Адвокатской палаты региона.

На вебинаре спикер Алексей Иванов рассказал, что около 85% действий налоговых органов признаются законными в Подмосковье, и на данном этапе наблюдается тенденция по снижению количества судебных претензий. Он подчеркнул, что большое значение приобретает досудебное обжалование решений.

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Спикер разъяснил порядок и сроки обжалования результатов проверок, а также привел конкретные примеры. Подробнее с материалом вебинара можно ознакомиться в презентации спикера.

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