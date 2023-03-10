Подмосковье 10 марта 2023, 11:38 Вебинар о начислении платы на общедомовые нужды прошел для инспекторов в Подмосковье

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Вебинар для общественных жилищных инспекторов прошел в Подмосковье. Глава Госжилинспекции Ольга Федина рассказала, что его темой стало начисление платы на общедомовые нужды.

Общедомовые нужды — это один из самых сложных платежей с точки зрения расчетов. Инспекторам рассказали о нормативно-правовом регулировании начислений, а также нормативах и среднемесячных потреблениях.

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Заведующий отделом по надзору за начислением платежей за услуги ЖКХ Игорь Пухов рассказал, как снизить объемы платы. Для этого нужно повысить энергетическую эффективность в домах, регулярно менять счетчики и ставить на них контрольные пломбы. Также важно проверять инженерные сети для выявления незаконных подключений и вовремя устранять аварии.

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«У нас самое большое число многоквартирных домов среди субъектов Российской Федерации. Качественно контролировать их содержание и начисление жилищно-коммунальных платежей просто невозможно без помощи общественных активистов. А чтобы делать это грамотно и уверенно, мы регулярно проводим обучающие вебинары», — отметила Ольга Федина.

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