Подмосковье 12 мая 2023, 12:23 Вебинар о мошенничестве в интернет-магазинах пройдет в Подмосковье 15 мая

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Вебинар о безопасных покупках в интернете пройдет в Подмосковье 15 мая. На нем жителям расскажут о том, как не попасться на уловки мошенников.

Вебинар пройдет в рамках онлайн-проекта «Перезвони сам». Его проведут сотрудники МВД, Роспотребнадзора и представители сферы торговли. Они расскажут о методах мошенничества и способах защиты от них.

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Подключиться к вебинару можно по ссылке.

Также на сайте проекта «Перезвони сам» можно подписаться на рассылку с информацией о предстоящих вебинарах. Для этого необходимо заполнить специальную форму.