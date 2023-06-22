Подмосковье 22 июня 2023, 16:29 Вебинар о мерах поддержки при модернизации пройдет для предпринимателей Подмосковья Unsplash

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Бесплатный вебинар для предпринимателей Подмосковья состоится 28 июня в 11:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области. Участникам мероприятия расскажут о мерах господдержки бизнеса, которые доступны при реализации программ модернизации производства.

В качестве спикеров выступят эксперты Агентства по технологическому развитию и специалисты подмосковной организации «Мой бизнес», созданной по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Для участия в вебинаре нужно зарегистрироваться на форме, заявки принимаются до 28 июня 10:00 по московскому времени.

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С действующими мерами поддержки бизнесменов в регионе можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона.

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