11 августа 2023, 14:31
Вебинар о маркетплейсах пройдет для предпринимателей Подмосковья 16 августа
Бесплатный вебинар «Первые шаги на маркетплейсах. Требования к качеству продукции» проведут для самозанятых и предпринимателей Московской области. Онлайн-мероприятие состоится 16 августа в 12:00.
Участникам расскажут о регистрации аккаунта на площадка виртуальных магазинов, настройке карточек продукции и сертификации товаров.
Реклама
Перед бизнесом региона выступят эксперт по работе с онлайн-магазинами Татьяна Казакова, руководитель Сертификационного бюро Михаила Соколова и руководитель проектов Центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семенова, а также специалист центра «Мой бизнес».
Зарегистрироваться на вебинар можно до 9:00 16 августа по ссылке. Обучение организовали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проекте «Открой свой бизнес на 1-2 этажах МКД». Сервис заработал в регионе 1 августа.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
Реклама
Реклама