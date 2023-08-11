Подмосковье 11 августа 2023, 14:31 Вебинар о маркетплейсах пройдет для предпринимателей Подмосковья 16 августа Фото: unsplash.com

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Бесплатный вебинар «Первые шаги на маркетплейсах. Требования к качеству продукции» проведут для самозанятых и предпринимателей Московской области. Онлайн-мероприятие состоится 16 августа в 12:00.

Участникам расскажут о регистрации аккаунта на площадка виртуальных магазинов, настройке карточек продукции и сертификации товаров.

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Перед бизнесом региона выступят эксперт по работе с онлайн-магазинами Татьяна Казакова, руководитель Сертификационного бюро Михаила Соколова и руководитель проектов Центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семенова, а также специалист центра «Мой бизнес».

Зарегистрироваться на вебинар можно до 9:00 16 августа по ссылке. Обучение организовали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проекте «Открой свой бизнес на 1-2 этажах МКД». Сервис заработал в регионе 1 августа.

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