Подмосковье 03 августа 2023, 13:22 Вебинар о коррупционных преступлениях в госзаказах пройдет для бизнесменов Подмосковья Unsplash

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Бесплатная видеоконференция для бизнесменов Подмосковья на тему коррупционных преступлений, совершаемых в сфере госзаказа, состоится 10 августа. Провести мероприятие предложил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев совместно с региональной адвокатской палатой.

В качестве спикера на вебинаре выступит руководитель экспертной комиссии при аппарате бизнес-омбудсмена кандидат юридических наук Антон Быков. На мероприятии разберут виды коррупционных преступлений в сфере госзаказа, а также категории совершаемых деяний и многое другое.

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Начало видеоконференции в 11:00 по московскому времени. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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