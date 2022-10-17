Вебинар о комплексном сервисе для бизнеса пройдет для жителей Подмосковья 18 октября | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 20:46 Вебинар о комплексном сервисе для бизнеса пройдет для жителей Подмосковья 18 октября

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Главное управление содержания территорий Московской области 18 октября проведет обучающий вебинар «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности реализован на Региональном портале предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области. Он предназначен для подачи заявлений и документов в электронной форме при взаимодействии с надзорными органами Подмосковья.

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Вебинар пройдет 18 октября в 17:00. Желающих принять участие ждут по ссылке.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением.