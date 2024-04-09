Подмосковье 09 апреля 2024, 20:12 Вебинар «Экспорт в новой экономической ситуации» пройдет в Подмосковье 12 апреля Unsplash

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Подмосковные компании, представляющие сегмент МСП, приглашаются принять участие в бесплатном вебинаре под названием «Экспорт в новой экономической ситуации». Мероприятие состоится 12 апреля с 14:00 до 15:00.

Желающие принять участие могут подать заявку на официальном сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области по ссылке. Во время вебинара рассмотрят основные аспекты организации экспорта на зарубежные рынки, включая страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

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Участников научат формулировать ценностные предложения для промышленных товаров на зарубежных рынках, обсудят оптимальные стратегии предложения для партнеров из СНГ и правильный подход к клиентам из вышеперечисленных стран.

Кроме того, участники узнают, как адаптировать свою продукцию для успешного выхода на международные рынки.

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