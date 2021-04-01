Вдвое больше спортивных и охотничьих патронов будут производить в Подольске

Предприятие в Подольске вдвое увеличит производство спортивных и охотничьих патронов «Олимп». Это сделает ЦНИИточмаш. Образцы, изготавливаемые здесь, помогли советским и российским спортсменам установить свыше ста мировых и европейских рекордов.

В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения увеличатся объемы производства. Патроны кольцевого воспламенения серии «Олимп» создали здесь еще к Олимпийским играм 1980 года.

С тех пор советские и российские спортсмены с помощью них завоевали свыше 250 золотых медалей на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх.

Патроны предприятия востребованы и сегодня. Четырые года назад ЦНИИточмаш разработал новую модификацию патрона «Олимп».

Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, еще в 2019-м новые патроны «Олимп» показали лучшие результаты по сравнению с иностранными аналогами.

Подольский ЦНИИточмаш — одно из ключевых наших предприятий оборонно-промышленного комплекса в России Екатерина Зиновьева.

Зиновьева подчеркнула, что здесь изготавливают уникальную импортозамещающую продукцию.

«Также особенно ценные специалисты института могут стать участниками региональной программы „Социальная ипотека“, в рамках которой можно получить свое доступное жилье», — добавила Зиновьева.

По ее словам, в Подмосковье объем заказов на отечественную продукцию уже значительно увеличился. Среди покупателей патронов есть страны ближнего и дальнего зарубежья.