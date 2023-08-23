Подмосковье 23 августа 2023, 12:20 Вдвое больше рабочих мест и инвестиций: о переменах в Богородском округе

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Богородский городской округ – один из крупнейших в Подмосковье. За последние пять-десять лет здесь отремонтировали свыше 600 дорог, заменили 140 автобусных остановок, построили новые школы, открыли молодежный центр и масштабно благоустроили места отдыха.

Более чем вдвое выросло количество предприятий и рабочих мест. Права всех обманутых дольщиков восстановят к концу 2023 года.

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Развивается и инфраструктура. В Ногинске появилась современная станция скорой помощи, которая обслуживает весь округ. К 2025 году построят многопрофильную поликлинику для детей и взрослых, рассчитанную на 500 посещений в смену.

В 2021 году в Электроуглях благоустроили сквер, который стал главной точкой притяжения жителей. В Центральном парке появилась детская игровая площадка, а на преобразившейся набережной раскинулись велодорожка, фонтаны и амфитеатр.

Большое внимание уделяют образованию. В этом году в Ногинске построили школу на 1,1 тысячи мест, а на Советской улице отремонтировали Центр образования «Богородский».