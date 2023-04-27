Подмосковье 27 апреля 2023, 13:25 Вдохнувшего колпачок от ручки школьника спасли в Красногорске Пресс-служба Минздрава МО

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Мальчик 10 лет поступил в Красногорскую городскую больницу с колпачком от шариковой ручки в бронхах. Школьник делал домашнее задание и сам не заметил, как случайно вдохнул пластиковую деталь.

У школьника начался кашель, а через пару часов возникли приступы удушья. Это опасное состояние, которое могло привести к летальному исходу. После экстренного обследования врачи приняли решение о госпитализации в детское хирургическое отделение.

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Манипуляция длилась 15 минут и прошла успешно. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

На днях в Подмосковье врачи спасли двухлетнего ребенка, который проглотит 19 магнитов и монету.

Регион продолжает привлекать врачей и медицинских работников со всей России, предлагая им различные меры поддержки. С одним из таких медиков во время поездки в Реутов встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев.