«Вдохнуть вторую жизнь». Модернизация Каширской ГРЭС началась в Подмосковье

Торжественная церемония запуска модернизации Каширской ГРЭС прошла 10 сентября. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на реализацию проекта потребуется 60-70 миллиардов рублей, зато инновации вдохнут в станцию новую жизнь.

«Важно было вдохнуть вторую жизнь. Спасибо „Интер РАО“, они нашли возможность, чтобы это легендарное место не пустовало. В рамках президентского проекта реализуют здесь очень важный инвестиционный проект стоимостью 60-70 миллиардов рублей. Это вторая жизнь», — сказал Воробьев.

Он отметил, что эта модернизация важна, так как люди, которые живут рядом, всегда переживали из-за будущего электростанции. После модернизации на станции будут использоваться самые высокие технологии, которые дадут очень высокую эффективность тепла и энергии.

«Я уверен, что нам удастся побывать на открытии, вместе радоваться тому, что наши инженеры, наши ученые также смогли реализовать новую генерацию электроэнергии. Мы будем участвовать, оказывать содействие. Мы все заинтересованы, чтобы это было сделано максимально в короткие сроки. Думаю, что все получится», — заключил Воробьев.

В церемонии запуска модернизации также приняли участие генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук и генеральный директор АО «Силовые машины» Александр Конюхов.

Источник фото: телеканал «360»

Ветеран-энергетик Сергей Торханов когда-то работал главным инженером на ГРЭС. Он рассказал «360», что в 1977 году энергоблоки 300 МВт уже были, а строительство теплофикационного блока шло как раз на его глазах.

«Я принимал в этом активное участие, мы все облазали, своими ногами и руками пощупали. Каширская ГРЭС всегда обеспечивала московский регион электроэнергией и поэтому на данном этапе 900 МВт для московского региона — очень большая мощность. Теперь это система „Интер РАО“, наша родная система. Так что мы составим, наверное, хорошую конкуренцию Мосэнерго», — рассказал Торханов.

Он заверил журналистов, что обязательно будет следить за возрождением электростанции. Как выяснилось, жена Торханова тоже там работала. Сын пошел по стопам родителей и также стал энергетиком.

На площадке Каширской ГРЭС планируется строительство двух дубль-блоков ПГУ-460 на базе полностью российской газовой турбины ГТЭ-170.1, созданной АО «Силовые машины» при поддержке Минпромторга России. В результате модернизации ГРЭС будет создано более трехсот рабочих мест.