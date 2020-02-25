Вдох-выдох. «Активное долголетие» научило пенсионеров из Звенигорода правильно дышать

Пенсионерам в Звенигороде проводят дыхательную гимнастику. Занятия проходят в рамках программы «Активное долголетие». Тренировки расписаны на месяц вперед.

Уверено и не спеша в свои 65 лет Юлия Куропаткина идет на привычные занятия уже как на работу. Два раза в неделю она занимается дыхательной гимнастикой. И это ей очень помогает.

«Я страдала астмой наверно года три. Я полгода походила на занятия и обнаружила, что я избавилась от кашля», — поделилась пенсионерка Юлия Куропаткина.

Источник фото: телеканал «360»

Такие чудеса происходят не только с ней, но и с другими пенсионерками. Клуб «Боец», где проходят занятия, участвует в губернаторской программе «Активное долголетие». Посещение кружка бесплатное.

Желающих дышать глубже и двигаться свободно так много, что многим приходится вставать в очередь на месяц вперед. Поэтому и дисциплина строгая: один пропуск — исключение из группы. Но Юлию Куропаткину это не пугает. Ведь она 13 лет служила на Байконуре.

О прошлом пенсионерка вспоминает с улыбкой. Говорит, что до сих пор со многими сослуживцами поддерживает связь в социальных сетях. И свою любовь женщина тоже встретила на космодроме. А когда вышла на пенсию, отказываться от активной и интересной жизни не захотела.

Ее дети радуются, что мама ведет здоровый и активный образ жизни. Женщина ходит на уроки дыхательной гимнастики, ездит на экскурсии и очень ждет, когда клуб «Активного долголетия» откроют и в ее городе.