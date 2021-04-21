В своем послании президент РФ Владимир Путин сделал акцент на социальной сфере. Депутаты Мособлдумы отметили, что в Подмосковье большое внимание уделяют вопросам образования, культуры и туризма.

Депутаты Мособлдумы рассказали о шагах, которые предпринимают в Подмосковье для улучшения качества жизни населения. Особое внимание уделили вопросам, связанным со сферами образования и культуры, с развитием туристического потенциала. Именно на них сделал акцент Владимир Путин в своем выступлении.

Образование

Член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Линара Самединова отметила, что в Подмосковье зафиксирован самый высокий темп строительства новых объектов социальной инфраструктуры, особенно школ и детских садов.

«Объекты отвечают самым высоким современным стандартам качества и технологических решений, это настоящие дворцы науки, спорта и творчества. Примером служат введенные объекты в Электростали, Орехово-Зуеве и других муниципалитетах», — отметила Самединова.

Она добавила, что в регионе до 2024 года построят еще 97 школ, 34 из них планируют открыть в этом году.

Депутат Мособлдумы Олег Рожнов заявил, что важным решением стали выплаты кураторам групп в техникумах и колледжах.

«Еще одно важное решение — платить по пять тысяч кураторам групп в техникумах и колледжах. Эту тему неоднократно обсуждали в нашем комитете, поднимали вопрос в СМИ и на федеральном уровне. Я рад, что президент дал поручение о выделении таких денежных средств», — уточнил Олег Рожнов.

Образование поддержат на всех уровнях. Гранты от государства получат более 100 вузов. На эти цели выделят 116 миллионов рублей. Как отметил депутат Мособлдумы Алексей Мазуров, деньги направят на улучшение условий в образовательных учреждениях, на развитие науки.

«Также мы с коллегами обсуждали вопрос по увеличению бюджетных мест в государственных вузах — и сегодня президент тоже сделал на этом акцент, отметив, что 70% бюджетных мест должно быть именно в регионах. Возможность получать достойное бесплатное образование — это важно», — подчеркнул Мазуров.

Культура: новые форматы, обновленные ДК и библиотеки

Большое внимание в Подмосковье уделяют культурной жизни. Пандемия не стала помехой для развития сферы. Наоборот, появились новые форматы: онлайн-экскурсии, концерты.

Олег Рожнов уточнил, что благодаря карантину, который действовал в прошлом году, в сфере культуры появилось много перспективных проектов. Президент в своем послании этот факт отметил и заявил, что важно поддержать отрасль: по его поручению в стране создадут президентский фонд культурных инициатив. Он займется поиском и продвижением интересных проектов.

Путин уточнил, что в регионах продолжится оснащение мобильных библиотек и школ искусств. На обновление домов культуры и библиотек выделят 24 миллиарда рублей. Олег Рожнов отметил важность этого решения.

«Инициатива важная: в Подмосковье некоторые дома культуры требуют ремонта, и когда они будут реконструированы, у жителей региона появится еще больше возможностей для пополнения своего „культурного багажа“», — заявил Рожнов.

Внутренний туризм

В преддверии летнего сезона отпусков особенно актуален вопрос отдыха. Жители страны смогут продолжить путешествия по стране по программе туристического кешбэка. Президент продлил ее действие. В Подмосковье программа уже успела себя хорошо зарекомендовать. В прошлом году в регионе туристы получили в общей сумме около 1,2 миллиарда рублей в виде кешбэка.

Увеличение потока туристов благоприятно влияет на развитие всей соответствующей инфраструктуры.

«Подмосковье — центральный регион страны, именно на территории нашего региона находятся многие основные транспортно-пересадочные узлы. Соответственно, наши гостиницы и сфера услуг в целом первыми принимают туристические потоки. И для нас важно, чтобы туристская инфраструктура соответствовала ожиданиям людей — сфера гостеприимства, логистика, навигация, в том числе билингвальная, постоянно развиваются, у нас совместно с региональным правительством в работе несколько профильных программ и проектов», — сказал Олег Рожнов.

Очень важным решением из послания Путина назвали предоставление возможности студентам жить в кампусах вузов во время путешествий.

«Уверена, что это значительно увеличит турпоток, в том числе и в Московскую область, где есть масса красивых мест и постоянно проводятся интересные мероприятия», — заявила депутат Мособлдумы Марина Шевченко.

Линара Самединова подчеркнула, что современные кампусы комфортнее хостелов, поэтому это будет привлекать больше туристов среди студентов.

«Молодежь очень любит путешествовать, посещать различные фестивали, соревнования, спортивные состязания, концерты. Особенно здорово, что популярен именно внутренний туризм, ребята хотят открывать для себя Россию — от Сочи до Благовещенска, от Калининграда до Камчатки. И этому будет способствовать развитие и всесторонняя поддержка студенческого туризма уже в этом году», — сказала Линара Самединова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что послание Путина дало властям дополнительные возможности для развития региона.