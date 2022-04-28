«Важны перспективы на будущее». Воробьев рассказал о планах на увеличение рабочих мест на авиазаводе в Луховицах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с сотрудникам Луховицкого авиационного завода имени Воронина. В ходе визита на предприятие глава региона осмотрел строительство пассажирского самолета Ил-114-300.

Андрей Воробьев отметил, что когда-то это были только планы, но сейчас собирается уже второй экспериментальный борт.

«Хотел вас поблагодарить за важную работу. Мы все ждем отечественную авиацию. И очень надеемся, что этот самолет для регионального сообщения будет полностью востребован. Он экономичный и полностью собран из наших компонентов. Поэтому для нас это очень важно», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев отметил, что успел пообщаться с руководством завода и обсудить с ними планы на будущее. В частности, в скором времени количество рабочих на заводе увеличится, а это значит, что их надо обеспечить жильем.

«Мы, как региональные власти должны оказать полное содействие по земле и коммуникациям, чтобы обеспечить оперативное строительство и обеспечение жилья», — добавил глава Подмосковья.

Воробьев добавил, что на заводе появится еще 550 рабочих мест. Основные кадры возьмут в авиационном технике, который ежегодно выпускает по 125 специалистов по самым разным направлениям.

Губернатор подчеркнул, что в нынешних условиях власти делают все, чтобы на удаленных территориях не возникла безработица, чтобы была востребованность. В случае Луховицкого авиазавода ситуация с сотрудниками стабильная, что не может не радовать.

«Очень надеюсь, что те, кто здесь работает, будут чувствовать перспективы на будущее и выдавать классные, профессиональные и конкурентоспособные изделия», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что сегодня ситуация в Московской области с промышленным сектором достаточно сложная. Где-то работа продолжается без перерыва, но с иностранным производством не все так гладко.

«Часть компаний приняли решение дальше продолжать работу. Кто-то из-за отсутствия комплектующих платит людям, но пока предприятия не работают. Все это говорит о том, что мы должны быть рядом, мы должны позаботиться и найти способы, как обеспечить рабочими местами и перспективами в разных уголках Подмосковья», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что программа импортозамещения и организованная поддержка системных и градообразующих предприятий поможет адаптироваться к новым условиям и пройти этот этап с минимальными потерями.