09 октября 2020, 09:39
Жителям Подмосковья напомнили о важности ношения масок в парках
Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин напомнил жителям о важности соблюдения масочного режима. Такие меры предосторожности, по его словам, сейчас особенно важны для здоровья. Забывать об этом не стоит и в парках.
Как подчеркнули в областном Министерстве благоустройства, во время пандемии важно соблюдать требования Роспотребнадзора, находясь в общественных местах.
При посещении парков и иных общественных пространств мы просим всех соблюдать меры предосторожности — носить средства защиты, а также соблюдать социальную дистанциюМихаил Хайкин.
В министерстве добавили, что важна ответственность каждого из нас. Дисциплина и соблюдение рекомендованных норм позволят сохранить жизни и не закрыть работающие предприятия.
Если беспокоят симптомы заболевания, вызвать врача можно на портале госуслуг Подмосковья или по номеру 8 (800) 550-50-30.