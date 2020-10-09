Жителям Подмосковья напомнили о важности ношения масок в парках

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин напомнил жителям о важности соблюдения масочного режима. Такие меры предосторожности, по его словам, сейчас особенно важны для здоровья. Забывать об этом не стоит и в парках.

Как подчеркнули в областном Министерстве благоустройства, во время пандемии важно соблюдать требования Роспотребнадзора, находясь в общественных местах.

При посещении парков и иных общественных пространств мы просим всех соблюдать меры предосторожности — носить средства защиты, а также соблюдать социальную дистанцию Михаил Хайкин.

В министерстве добавили, что важна ответственность каждого из нас. Дисциплина и соблюдение рекомендованных норм позволят сохранить жизни и не закрыть работающие предприятия.

Если беспокоят симптомы заболевания, вызвать врача можно на портале госуслуг Подмосковья или по номеру 8 (800) 550-50-30.