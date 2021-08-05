«Важность для экономики и промышленности Подмосковья». Центр вертолетостроения в Люберцах продолжит получать поддержку

Инженерные школы вертолетостроения «Миль» и «Камов» знамениты на весь мир. Национальный центр вертолетостроения, на котором выпускают легенды, находится в Люберцах. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой городского округа посетил производство и пообщался с коллективом.

Все успехи Национального центра вертолетостроения — это заслуга замечательного и профессионального коллектива предприятия. Со своей стороны могу заверить, что руководство Московской области — и губернатор, и Московская областная дума — продолжит поддерживать центр. Мы прекрасно осознаем его важность для экономики, промышленности и науки Подмосковья Игорь Брынцалов председатель Мособлдумы

«Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова» был создан в 2019 году, объединив в себе две инженерные школы. Сегодня в КБ трудятся 3915 сотрудников, из них 933 — жители Люберец.

Экскурсию по предприятию для спикера Мособлдумы провел исполнительный директор АО «НЦВ Миль и Камов» Михаил Короткевич.

«Соединение опыта и традиций двух школ позволяет быстрее двигаться вперед, находить новые, инновационные решения. Это очень важно, так как востребованность вертолетов для обеспечения обороноспособности нашей страны и для гражданской авиации будет только расти», — подчеркнул Брынцалов.

Спикер Мособлдумы также пообщался с работниками предприятия. Обсудили волнующие их темы — строительство дорог, транспортное обслуживание, поступило несколько предложений по комфортной городской среде.

ОКБ Миля было создано в 1947 году Михаилом Милем, и за 70 лет здесь были разработаны 13 основных типов вертолетов и их многочисленные модификации. История АО «Камов» начинается с основания в 1948 году конструкторского бюро, которое специализировалось на разработке вертолетов для военно-морского флота. АО «Камов» стало единственным в мире разработчиком серийных вертолетов двухвинтовой соосной схемы: в гражданской авиации и на флоте использовались Ка-10, Ка-15 и Ка-18, в гражданской авиации и МВД широко применялся легкий Ка-26, для задач ВМФ были созданы противолодочные Ка-25, Ка-27, Ка-28, Ка- 29 и Ка-31.